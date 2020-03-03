Международный кинофестиваль «Западные ворота» не включили в перечень Минкульта

11:55, 03 марта 2020, ПАИ

В 2020 году международный кинофестиваль «Западные ворота», который в первый раз прошел в Пскове с 27 по 30 июня 2019 года в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, не вошел в официальный перечень проводимых на территории России международных кинофестивалей на 2020 год, утвержденных министерством культуры.

Согласно документу, в Пскове в 2020 году пройдет только международный онлайн-кинофестиваль «Катарсис», который состоится также в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Пензе, Владимире, Новосибирске и Владивостоке на 30 площадках.

На первом международном кинофестивале Псковской области «Западные ворота» были представлены 50 фильмов, снятые в 10 европейских странах. Эстонская картина «Товарищ ребенок» завоевала главный приз кинофестиваля.

Экс-гендиректор кинокомпании «Ленфильм» Эдуард Пичугин тогда выразил уверенность, что кинофестиваль станет постоянным: «Я надеюсь, что «Западные ворота» станут новой регулярной традицией в Пскове. Прошу вас поддержать эту традицию, чтобы ежегодно проводить его здесь, и в Псков каждый год приезжали гости».

В рамках кинофестиваля «Западные ворота» показывали 10 короткометражных фильмов, программы секции «Ленфильм-клуб», фаворитов экрана из золотой коллекции мирового кино и снятые в Псковской области фильмы. Шесть лидеров национальных прокатов боролись за главный приз кинофестиваля.