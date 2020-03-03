ФОТОФАКТ: Пробка может возникнуть в центре Пскова из-за ДТП

18:59, 03 марта 2020, ПАИ

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано 3 марта около 18:30 на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Некрасова. В результате столкновения легковых машин перекрытой оказалась улица Некрасова, поворот с нее на проспект затруднен, передает корреспондент Псковского агентства информации. По Октябрьскому проспекту блокированы две из четырех полос.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала.