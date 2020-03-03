Четыре года тюрьмы грозят псковичу за открытое хищение двух бутылок водки из бара

19:30, 03 марта 2020, ПАИ

Неоднократно судимому 43-летнему псковичу грозит до четырех лет лишения свободы за совершение двух грабежей (часть 1 статьи 161 УК РФ), сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковского района.

8 января около часа ночи в одном из баров в деревне Борисовичи Псковского района на глазах у продавца мужчина схватил бутылку водки, а затем выбежал из бара, проигнорировав требования вернуть спиртное.

В тот же день, выпив похищенный алкоголь, мужчина вновь вернулся в бар за второй бутылкой водки. В прокуратуре пояснили, что злоумышленник вошел в бар, присел на корточки и подполз к витрине, откуда взял еще одну бутылку водки. Грабителя заметили посетители заведения, после чего он убежал со спиртным в руках.

Уголовное дело находится на рассмотрении Псковского районного суда, добавили в ведомстве.