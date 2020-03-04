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Общество

«Дорогу отремонтируем»: Глава Куньинского района отреагировал на обращение жителя деревни Петелино

Глава Куньинского района Олег Лебедев отреагировал на обращение жителя Петелино Владимира Рудных по поводу разбитой дороги в деревне. Свою жалобу тот оставил на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова губернатор60.рф.

«Неизвестные лица занимаются заготовкой дров в течении года, при этом используя большегрузную тяжелую технику, в результате чего дороги просто не стало, хотя в прошлом году был проведен ремонт дороги. Получается что средства и силы были потрачены зря, - написал Владимир Рудных. - У меня желание не только ездить,но и ходить пешком по дороге. Я все-таки надеюсь, что вопрос с дорогой решится положительно».

По словам Олега Лебедева, информация, которую Владимир Рудных разместил на сайте главы региона, не во всем соответсвует действительности. «Дорога, действительно, на некоторых участках пришла в негодное состояние до такой степени, что легковым автомобилям там не проехать. Я и сам живу в этой деревне, поэтому знаю обстановку, могу сказать, что на дорогу повлияли не большегрузы, а погодные условия», - уточнил Олег Лебедев в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Он заверил, что уже в этом году, как только позволит погода, муниципалитет займётся ремонтом дороги: подсыпкой песчано-гравийными материалами. «Ремонт будет обязательно, пусть только станет посуше, потому что зарывать деньги в грязь не хочется. Это негосударственный подход. В прошлом году ремонтные работы на одном из участков уже были начаты: мы подсыпали часть дороги песком. Это была, своего рода, подготовка к ремонту, который состоится в этом году», - пояснил глава района.

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