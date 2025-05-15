Контроль стресса: как сохранить силы и здоровье перед экзаменами

17:44, 15 мая 2025, ПАИ

Что нужно делать школьникам, чтобы сохранить силы и здоровье в преддверии выпускных экзаменов, рассказали ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Режим дня влияет на результаты работы мозга, поэтому необходимо равномерно распределять умственную нагрузку и делать небольшие перерывы раз в 60–90 минут, правильно и сбалансированно питаться, спать не менее 7-8 часов в сутки, а также просыпаться и засыпать по графику, проветривать комнату перед сном, отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что физическая активность на прогулках и спорт оказывают положительное влияние на работу мозга, а стресс можно и нужно контролировать.

«Вы сдадите, а если нет – то пересдадите. Да, неприятно, но это точно не конец света», – заключили в Роспотребнадзоре.

О том, как изменились предпочтения псковских выпускников при выборе предметов для сдачи ЕГЭ в 2020–2025 годах, читайте здесь.