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Общество

«Прятала в норах»: большинство затасканных матерью волчат в псковском «Зоограде» выжили

Большинство волчат из экопарка «Зооград» в Пушкиногорском районе, которых якобы до смерти затаскала их мать, выжили. Об этом ПАИ рассказал директор экопарка Андрей Голощапов.

Волчата из экопарка «Зооград». Фото директора экопарка Андрея Голощапова

«Волчица их прикопала, прятала в норах. А сегодня был дождь, всё промокло, вот она их вытащила, теперь они в домике лежат, как положено. Мы сегодня их забрали на всякий случай, чтобы ничего больше не было», – поделился он.

Сколько всего родилось волчат, неизвестно. «Трое выжило. Ещё одного нашли, к сожалению, мёртвым. В прошлом году в помёте тоже было четыре волчонка», – добавил Андрей Голощапов.

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