«Прятала в норах»: большинство затасканных матерью волчат в псковском «Зоограде» выжили

19:26, 15 мая 2025, ПАИ

Большинство волчат из экопарка «Зооград» в Пушкиногорском районе, которых якобы до смерти затаскала их мать, выжили. Об этом ПАИ рассказал директор экопарка Андрей Голощапов.

«Волчица их прикопала, прятала в норах. А сегодня был дождь, всё промокло, вот она их вытащила, теперь они в домике лежат, как положено. Мы сегодня их забрали на всякий случай, чтобы ничего больше не было», – поделился он.

Сколько всего родилось волчат, неизвестно. «Трое выжило. Ещё одного нашли, к сожалению, мёртвым. В прошлом году в помёте тоже было четыре волчонка», – добавил Андрей Голощапов.