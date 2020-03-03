Двух граждан России осудят за смертельный взрыв салютных установок в Минске

11:50, 04 марта 2020, ПАИ

Двое граждан России — инженеры компании-поставщика пиротехники — отправились на скамью подсудимых в Белоруссии за взрыв салютных установок в Минске, повлекший смерть 64-летней женщины. Как пишет ТАСС, в числе подсудимых и командир роты Минской военной комендатуры.

Взрыв салютных установок произошел 3 июля 2019 года. Его причиной стало то, что россияне и военнослужащий накануне салюта попытались самостоятельно доработать бракованную пиротехнику. Следователи выяснили, что из 480 фейерверков калибра 195 мм, заряженных в салютные установки, более 190 не соответствовали требованиям безопасности.

В итоге бракованная пиротехника взорвалась на низкой высоте при даче салюта и в стволах мортир. Еще одиннадцать человек пострадали.