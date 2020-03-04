Открытые люки и сломанные качели на территории детсада обеспокоили жителя псковской деревни

13:08, 04 марта 2020, ПАИ

Открытые люки и сломанные качели на территории детского сада обеспокоили жителя деревни Дуловка (Островский район) Андрея Ковальчука. Сообщение об этом он оставил на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова губернатор60.рф.

Детсад на Звёздной, 3 делит одно здание с отделением Почты России, при этом территории двух учреждений никак друг от друга не отделены, поэтому дети могут свободно обойти здание. На стороне входа на почту есть канализационные люки, один из которых без крышки и прикрыт досками, а другой - полностью открыт и заполнен водой с мусором. А на детской площадке со стороны детского сада на одной из качелей лопнула петля. Все эти проблемы перечислил местный житель в своем обращении.

«Маленькие дети могут провалиться в открытые люки и получить серьезные травмы. Во втором люке очень много воды, там можно и утонуть. Если ребенок раскачается и петля лопнет, ребенок может получить повреждения, не совместимые с жизнью. Прошу принять необходимые и достаточные меры по устранению данных источников опасности для жизни и здоровья детей», - написал автор сообщения.

Глава Островской волости Фёдор Дробышев, на территории которой находится деревня Дуловка, отметил, что ему ничего неизвестно об этой ситуации и к детскому саду он пока не выезжал. «Думаю, что эта ситуация находится в ведении управления образования», - добавил он.