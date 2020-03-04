Губернатор поздравил псковскую спортсменку Наталью Спиридонову с победой

14:05, 04 марта 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковскую спортсменку с победой на турнире по легкой атлетике. Об этом он написал на своей личной странице в Instagram.

«Поздравляю Наталью, ее тренера и Центр спортивной подготовки Псковской области», - написал Михаил Ведерников, отметив, что он звонил спортсменке лично, чтобы поздравить.

«Удивительно приятная и жизнерадостная девушка, - добавил Михаил Ведерников. – Уверен, с таким отношением к жизни и профессиональной карьере она обязательно добьется ещё больших результатов».

Подписчики присоединяются к поздравлению и искренне завидуют псковским спортсменам, которым глава региона может лично позвонить, чтобы высказать слова благодарности за победу.