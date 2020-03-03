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Спорт

Восходящая звезда ММА Рустам Керимов посетит чемпионат в Пскове

Фото областной Федерации ММА

Российский боец Рустам Керимов, выступающий в легчайшем весе, из клуба Dagestan Fighter посетит чемпионат и первенство СЗФО по смешанным единоборствам, который пройдёт в Пскове 6-7 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщил главный организатор турнира, председатель областной федерации ММА Аркадий Мурылёв.

«Рустам Керимов - молодая, восходящая звезда. У него уже есть несколько чемпионских поясов в двух лигах. Кроме того, планируется или уже подписан контракт с UFC (Ultimate Fighting Championship) - топовой организацией, которая проводит профессиональные бои по ММА. Думаю, подрастающему поколению будет интересно пообщаться с действующим чемпионом. К тому же мы планируем провести для ребят открытый семинар-тренировку там же в «Простории», - рассказал Аркадий Мурылёв.

Рустам Керимов на профессиональном ринге провел 13 поединков и победил во всех. Он является обладателем поясов известных промоушенов ACB и ATA, чемпионом Европы и чемпионом мира среди любителей по ММА. 

Турнир по смешанным единоборствам пройдёт в спортивно-развлекательном парке «Простория».

Соревнования соберут сильнейших спортсменов – мужчин и юниоров 16-17 лет. Ожидаются участники из Ленинградской, Вологодской, Архангельской, Мурманской, Калининградской, Псковской областей, а также из Коми и Карелии.

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