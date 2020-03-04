Четырёх интернет-наркодилеров задержали в Псковской области

16:20, 04 марта 2020, ПАИ

В Псковской области задержаны четверо злоумышленников из организованной преступной группы, сбывавшей синтетические наркотики через интернет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Дома у подозреваемых обнаружен N-метилэфедрон общей массой более 30 граммов, расфасованный в свертки для дальнейшего сбыта на территории Псковской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению или покушение на преступление» и частью 3 пункта «б» статьи 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Санкции этих статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется расследование.