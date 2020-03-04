Александр Братчиков проверил ход ремонта псковских улиц

22:26, 04 марта 2020, ПАИ

Глава администрации Пскова Александр Братчиков проверил ход работ, которые выполняются на улице Яна Фабрициуса, перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной, а также на улице Леона Поземского. Об этом сити-менеджер написал в своём Instagram.

«Строительство идёт лучше, но я не всем доволен, - отметил глава администрации Пскова. – Поставил перед подрядчиками задачу войти в график. Напомнил, что по контракту они должны мыть колёса, чтобы грязь не разносилась по всему городу».

Сити-менеджер также отметил, что около городской поликлиники №3 строители не соблюдают правила техники безопасности. «Дал им три дня на устранение замечаний», - заключил Александр Братчиков.

В 2020 году в Пскове введут в эксплуатацию 11,2 километра автомобильных дорог. Какие улицы города отремонтируют в этом году, читайте здесь>>>.