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Общество

Александр Братчиков проверил ход ремонта псковских улиц

Фото из Instagram Александра Братчикова.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков проверил ход работ, которые выполняются на улице Яна Фабрициуса, перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной, а также на улице Леона Поземского. Об этом сити-менеджер написал в своём Instagram.

Фото из Instagram Александра Братчикова.

«Строительство идёт лучше, но я не всем доволен, - отметил глава администрации Пскова. – Поставил перед подрядчиками задачу войти в график. Напомнил, что по контракту они должны мыть колёса, чтобы грязь не разносилась по всему городу».

Фото из Instagram Александра Братчикова.

Сити-менеджер также отметил, что около городской поликлиники №3 строители не соблюдают правила техники безопасности. «Дал им три дня на устранение замечаний», - заключил Александр Братчиков. 

В 2020 году в Пскове введут в эксплуатацию 11,2 километра автомобильных дорог. Какие улицы города отремонтируют в этом году, читайте здесь>>>.

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