Путепровод «Крестовский» ремонтируют в Пскове

20:40, 06 марта 2020, ПАИ

В Пскове ведутся работы по ремонту путепровода «Крестовский». 6 марта на объекте работали четыре единицы техники, сообщается в группе «Псков за рулём» в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что рабочие трудились на левой полосе дороги при движении из центра города в Кресты.

Ремонт путепровода «Крестовский» проводится в рамках программы «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Пскова». На эти цели выделены 7 млн рублей.

В 2020 году в Пскове введут в эксплуатацию порядка 20 километров дорог, из них 11,2 километра – в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Какие улицы города отремонтируют в этом году, читайте здесь>>>.