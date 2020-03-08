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Общество

Путепровод «Крестовский» ремонтируют в Пскове

Фото из группы «Псков за рулём» в социальной сети «ВКонтакте».

В Пскове ведутся работы по ремонту путепровода «Крестовский». 6 марта на объекте работали четыре единицы техники, сообщается в группе «Псков за рулём» в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что рабочие трудились на левой полосе дороги при движении из центра города в Кресты.

Фото из группы «Псков за рулём» в социальной сети «ВКонтакте».

Ремонт путепровода «Крестовский» проводится в рамках программы «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Пскова». На эти цели выделены 7 млн рублей.

В 2020 году в Пскове введут в эксплуатацию порядка 20 километров дорог, из них 11,2 километра – в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Какие улицы города отремонтируют в этом году, читайте здесь>>>.

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