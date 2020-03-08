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Общество

Михаил Мишустин: Женщины в бизнесе – это прекрасно

Председатель правительства России Михаил Мишустин убежден, что женщины в бизнесе — «это прекрасно». Об этом он заявил 6 марта на встрече с представительницами малого и среднего бизнеса, сообщает ТАСС.

Глава правительства вспомнил свой опыт работы в налоговой сфере. По его словам, в числе сотрудников Федеральной налоговой службы до 80% - женщины. «Это самые лучшие работники. Они профессиональные, аккуратные, усидчивые, абсолютно в этом смысле преданные делу», - подчеркнул Михаил Мишустин.

Председатель правительства также отметил, что 40% руководителей в малом и среднем предпринимательстве – женщины. По его мнению, это хорошо, так как женщины, возглавляющие бизнес, очень сильно стимулируют мужчин.

В преддверии Международного женского дня Псковское агентство информации выпускает серию интервью с женщинами-предпринимателями. В частности, с редакцией уже поделились своей историей пути успеха исполнительный директор агентства делового туризма HeadQuarters Евгения Смирнова и руководитель группы компаний «Мега-холод» Татьяна Кирилёнок

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