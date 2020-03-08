Михаил Ведерников посоветовал мужчинам радовать своих женщин

23:00, 06 марта 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посоветовал мужчинам радовать своих женщин. Об этом глава региона написал в своём Instagram.

«Вечерний город имеет свои особые цвета и уникальную атмосферу. Особенно, когда это весна, и особенно, когда это Псков. Желаю всем хороших выходных», - написал губернатор.

Отдельно Михаил Ведерников обратился к мужчинам. «Мужчины, радуйте своих замечательных женщин!» - написал он.

В Псковской области почти 54% населения региона составляют женщины. Представительницы «прекрасного пола» составляют практически половину трудовых ресурсов региона. Они работают во всех областях экономики: от государственного управления и обеспечения военной безопасности до ремонтно-строительной сферы.