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Общество

Михаил Ведерников посоветовал мужчинам радовать своих женщин

8 марта 2019 года. Михаил Ведерников и Алексей Немов вместе с сыновьями дарили цветы псковичкам.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посоветовал мужчинам радовать своих женщин. Об этом глава региона написал в своём Instagram.

«Вечерний город имеет свои особые цвета и уникальную атмосферу. Особенно, когда это весна, и особенно, когда это Псков. Желаю всем хороших выходных», - написал губернатор.

Отдельно Михаил Ведерников обратился к мужчинам. «Мужчины, радуйте своих замечательных женщин!» - написал он.

В Псковской области почти 54% населения региона составляют женщины. Представительницы «прекрасного пола» составляют практически половину трудовых ресурсов региона. Они работают во всех областях экономики: от государственного управления и обеспечения военной безопасности до ремонтно-строительной сферы. 

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