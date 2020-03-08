Закрытый для движения автомобилей участок улицы Гражданской в Пскове откроют 11 марта

15:58, 07 марта 2020, ПАИ

Закрытый для движения транспортных средств участок улицы Гражданской в Пскове откроют 11 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Участок улицы Гражданской от улицы Спортивной до Октябрьского проспекта был закрыт 2 марта. Ограничение движения было связано с ремонтными работами в рамках реконструкции стадиона «Машиностроитель».

В связи с ограничением движения городской автобус № 11 в Пскове изменил свой маршрут.