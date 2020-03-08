0
11:41
Градоначальники поздравили псковичек с 8 марта
11:06
ФОТОФАКТ: Волонтёры дарят цветы псковичкам
10:54
Приуроченная к Международному женскому дню акция «Вам, Любимые» проходит в Пскове
10:22
Александр Котов: Женщины делают наш мир лучше и добрее
09:33
Владимир Путин назвал россиянок лучшими женщинами в мире
08:23
Михаил Ведерников поздравил жительниц Псковской области с 8 марта
07:57
Международный женский день отмечается в мире
Еще новости
Общество

Акция «Бессмертный полк русской поэзии» стартовала в Псковской области

Международная историко-патриотическая акция «Бессмертный полк русской поэзии» стартует в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском региональном отделении Общероссийской писательской организации «Союз писателей России», она посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Акция направлена на увековечивание памяти поэтов-фронтовиков, возвращение российскому читателю их стихов, а также приобщение к этим стихам молодого поколения. Она проводится в рамках литературно-исторического проекта «Чтобы помнили», и представляет собой поэтический видеомарафон.

Для участия в акции необходимо записать видеоролик с декламацией произведения поэта – участника Великой Отечественной войны, либо поэта, проживавшего в Ленинграде в период его блокады (поэта-блокадника), написанное на русском языке, и направить его в адрес организаторов акции.

Дополнительно в Псковской области планируется проведение очной акции с выступлением молодежи на праздничных концертных площадках в День Победы, в библиотеках города, домах ветеранов, а также их выступлением на фестивале исторической поэзии «Словенское поле – 2020».

С положением о проведении акции можно ознакомиться здесь>>>

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • 75-летие Победы
Минобороны запустило проект о женах советских военачальников Великой Отечественной войны Состояние братских захоронений проверили в Псковской области Памятные медали к 75-летию Победы вручили ветеранам Пскова Останки более полутысячи человек из Псковской и Новгородской областей найдены в братской могиле у Жестяной Горки Более 19 тысяч советских воинов перезахоронили поисковики «Следа пантеры» в Псковской области Поисковики нашли военный самолет в Невельском районе В Эстонии не обложат налогом российские выплаты ветеранам Правила выплат ветеранам к 75-летию Победы одобрило правительство Поисковики планируют работы на месте Моглинского лагеря под Псковом Воинские захоронения Псковской области должны привести в порядок до 2024 года
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Градоначальники поздравили псковичек с 8 марта
08 марта 2020
Градоначальники поздравили псковичек с 8 марта
ФОТОФАКТ: Волонтёры дарят цветы псковичкам
08 марта 2020
ФОТОФАКТ: Волонтёры дарят цветы псковичкам
Приуроченная к Международному женскому дню акция «Вам, Любимые» проходит в Пскове
08 марта 2020
Приуроченная к Международному женскому дню акция «Вам, Любимые» проходит в Пскове
Александр Котов: Женщины делают наш мир лучше и добрее
08 марта 2020
Александр Котов: Женщины делают наш мир лучше и добрее
Владимир Путин назвал россиянок лучшими женщинами в мире
08 марта 2020
Владимир Путин назвал россиянок лучшими женщинами в мире
Михаил Ведерников поздравил жительниц Псковской области с 8 марта
08 марта 2020
Михаил Ведерников поздравил жительниц Псковской области с 8 марта
Международный женский день отмечается в мире
08 марта 2020
Международный женский день отмечается в мире
Встреча с чемпионом Европы и мира по ММА Рустамом Керимовым состоялась в Пскове (ВИДЕО)
07 марта 2020
Встреча с чемпионом Европы и мира по ММА Рустамом Керимовым состоялась в Пскове (ВИДЕО) 1

Идет загрузка...