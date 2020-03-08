Акция «Бессмертный полк русской поэзии» стартовала в Псковской области

18:00, 07 марта 2020, ПАИ

Международная историко-патриотическая акция «Бессмертный полк русской поэзии» стартует в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском региональном отделении Общероссийской писательской организации «Союз писателей России», она посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Акция направлена на увековечивание памяти поэтов-фронтовиков, возвращение российскому читателю их стихов, а также приобщение к этим стихам молодого поколения. Она проводится в рамках литературно-исторического проекта «Чтобы помнили», и представляет собой поэтический видеомарафон.

Для участия в акции необходимо записать видеоролик с декламацией произведения поэта – участника Великой Отечественной войны, либо поэта, проживавшего в Ленинграде в период его блокады (поэта-блокадника), написанное на русском языке, и направить его в адрес организаторов акции.

Дополнительно в Псковской области планируется проведение очной акции с выступлением молодежи на праздничных концертных площадках в День Победы, в библиотеках города, домах ветеранов, а также их выступлением на фестивале исторической поэзии «Словенское поле – 2020».

С положением о проведении акции можно ознакомиться здесь>>>