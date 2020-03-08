Приуроченная к Международному женскому дню акция «Вам, Любимые» проходит в Пскове

10:54, 08 марта 2020, ПАИ

В Пскове 8 марта в рамках празднования Международного женского дня проводится ежегодная Всероссийская акция «Вам, любимые!». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, волонтёры будут поздравлять женщин в общественных местах, будут дарить цветы и создавать праздничное настроение.

Акция стартует в 11:00. Волонтёры будут дарить женщинам цветы в пяти местах Пскова: на площади Ленина (памятник Ленина), у железнодорожного вокзала, у входа в аэропорт, в детском саду (памятник княгине Ольге) и в Финском парке.

Планируется, что на площади Ленина также пройдёт чтение весенних стихов и музыкальный концерт от студентов.

8 марта 2019 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников и четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов вместе с сыновьями дарили цветы псковичкам. Общественники поддержали инициативу главы региона и в этом году мужчины Пскова вышли на улицы, чтобы поздравить женщин с праздником.