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ФОТОФАКТ: Волонтёры дарят цветы псковичкам

8 марта в Пскове на площади Ленина волонтёры дарят цветы псковичкам, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Вручение цветов женщинам проходит в рамках всероссийской акции «Вам, Любимые», приуроченной к Международному женскому дню. Волонтёры поздравляют жительниц Пскова не только на площади Ленина, но и у железнодорожного вокзала, у входа в аэропорт, в детском саду (у памятника княгине Ольге) и в Финском парке.

Ровно год назад губернатор Псковской области Михаил Ведерников и четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов вместе с сыновьями дарили цветы псковичкам. Общественники поддержали инициативу главы региона и в этом году волонтёры Пскова вышли на улицы, чтобы поздравить женщин с праздником. 

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