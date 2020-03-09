Сериал с Алексеем Севастьяновым в одной из ролей покажут на телеканале ТНТ

13:37, 09 марта 2020, ПАИ

Сериал «Шторм» с депутатом Псковского областного Собрания, президентом федерации футбола Псковской области Алексеем Севастьяновым в одной из ролей начнут показывать на ТНТ 10 марта в 22:00, сообщается на сайте телеканала. Режиссёром ленты стал Борис Хлебников.

Ещё осенью 2019 году картину можно было посмотреть на одном из стриминговых сервисов. Алексей Севастьянов сыграл начальника одного из главных героев - сотрудника убойного отдела Осокина. По его словам, эпизоды, в которых он принимал участие снимали в Санкт-Петербурге. Съёмки фильма прошли также в Москве, Казани, Калининграде, Екатеринбурге, Сургуте, Тюмени и Самаре. Сценарий ленты написала Наталия Мещанинова, работавшая с Хлебниковым над «Аритмией».

«Шторм» — драма о противостоянии двух друзей, Градова и Осокина. Осокин (Максим Лагашкин) работает в убойном отделе полиции, а Градов (Александр Робак) — один из лучших следователей отдела по борьбе с коррупцией. Градов расследует дело о хищении денежных средств во время строительства Дворца Спорта.

Градов намерен отправить за решётку главу строительной компании Крюкова, будущего мэра города, но узнаёт, что его любимая Марина (Анна Михалкова) тяжело больна. За Крюковым стоят влиятельные люди, поэтому Градову приходится быть на шаг впереди, расправляясь с врагами и свидетелями. Череду этих преступлений расследует Осокин, который в итоге догадывается, что за ними стоит его друг.

Алексей Севастьянов не первый раз пробует себя в качестве актёра. Впервые зрители увидели псковича в картине Алексея Балабанова «Брат» в 1997 году, в которой он сыграл бандита, затем в 1998 году «Особенностях национальной рыбалки» в роли командира военного корабля.

Он снялся также в нескольких сериалах: «Агент национальной безопасности», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила». В 2014 году - в «Батальоне» Дмитрия Месхиева, в 2018 году в его же фильме «Два билета домой».