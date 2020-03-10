Поправка к Конституции России о детях будет скорректирована

12:46, 10 марта 2020, ПАИ

В комитет Госдумы России по государственному строительству и законодательству поступили дополнительные поправки в Конституцию. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В частности, предлагается скорректировать конституционную поправку о детях. По словам автора изменений, председателя профильного парламентского комитета Павла Крашенинникова, речь идёт о формулировке «дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации». Эта формулировка вызвала критику, уточнил он.

Павел Крашенинников отметил, что после обсуждений было принято решение указать, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. По его мнению, в таком виде поправка будет соответствовать ценностным ориентирам российского общества.

Конституционные изменения анонсировал президент РФ Владимир Путин в середине января. Голосование по поправкам запланировано на 22 апреля.