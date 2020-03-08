Госдума РФ рассмотрит поправку о досрочных парламентских выборах

13:28, 10 марта 2020, ПАИ

Госдума России рассмотрит поправку о досрочных парламентских выборах. Её планирует внести депутат от «Единой России» Александр Карелин, пишет газета «Известия».

«Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партий. Я считаю, что было бы честным провести новые выборы под такие наши возможности», - сказал Александр Карелин.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такая поправка в Конституцию должна быть подготовлена и будет рассмотрена. По его словам, документы к поправке о проведении досрочных выборов в Госдуму будут розданы в зале.

В настоящий момент Госдума рассматривает во втором чтении законопроект, в котором прописаны предлагаемые поправки в Конституцию. Перед собранием о своем намерении поддержать поправки высказались фракции всех представленных в Госдуме партий, кроме КПРФ.

Ранее лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные парламентские выборы после принятия поправок в Конституцию. Он также предложил с 2024 года назначать президента России решением Госсовета.