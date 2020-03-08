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Политика

Владимир Жириновский предложил после обновления Конституции провести досрочные парламентские выборы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о целесообразности проведения в России досрочных парламентских выборов после принятия поправок в Конституцию, сообщает Telegram-канал РИА-Новости.

«ЛДПР поддержит поправки в Конституцию. Если обновленная Конституция заработает в апреле, то и выборы в Госдуму нужно провести досрочно. А главу государства может выбирать Госсовет», - сказал Владимир Жириновский. По его словам, провести досрочные думские выборы можно 20 сентября.

Основной закон страны должен обновиться после всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, которое запланировано на 22 апреля. Этот день будет выходным. За голосованием во всех регионах будут следить уполномоченные по правам человека.

Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Второе чтение законопроекта о поправке в конституцию пройдёт 10 марта, третье намечено на 11 марта.

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