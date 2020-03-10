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Общество

Минсельхоз РФ не ожидает повышения цен на продукты питания

Фото: Дарья Хваткова

В министерстве сельского хозяйства России не ожидает повышения цен на основные продукты после скачка курса валют. При этом в ведомстве допускают незначительное увеличение стоимости импортируемых товаров, сообщает ТАСС со ссылкой на Минсельхоз.

По данным ведомства, доля импортной составляющей в отечественной продукции незначительна, а основная доля импортных продуктов уже закуплена. В то же время в Минсельхозе подчеркнули, что подготовка аграриев к предстоящим сезонным полевым работам обеспечена заблаговременно.

9 марта нефть подешевела на 30% из-за провала сделки ОПЕК+, после чего увеличился курс доллара и евро к рублю.

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