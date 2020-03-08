Владимир Путин приехал в Госдуму для обсуждения поправки о сроках президентства

15:27, 10 марта 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин приехал в Госдуму, чтобы выступить перед парламентариями в связи с дискуссиями о новых поправках в Конституцию, сообщает ТАСС со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Ранее на пленарном заседании Госдумы прозвучала инициатива провести досрочные выборы парламента. Также депутат Госдумы, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила снять ограничения на количество президентских сроков и позволить вновь избираться на эту должность действующему главе государства.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России запланировано на 22 апреля. Этот день объявлен выходным.