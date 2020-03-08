Владимир Путин: Не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму

15:55, 10 марта 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин во время своего выступления в Госдуме заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму, сообщает RT.

«Это ваше решение, но если в парламенте нет консенсуса по этому вопросу, то я не вижу необходимости в досрочных выборах в Государственную думу», - сказал глава государства.

10 марта на пленарном заседании Госдумы прозвучала инициатива провести досрочные выборы парламента. Ранее лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные парламентские выборы после принятия поправок в Конституцию.