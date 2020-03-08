Владимир Путин согласился обнулить свои президентские сроки, если это поддержит Конституционный суд

16:10, 10 марта 2020, ПАИ

Поправка об обнулении президентских сроков будет возможна только в том случае, если ее одобрит Конституционный суд России. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, выступая перед депутатами Госдумы РФ 10 марта, сообщает RT.

«В принципе этот вариант был бы возможен, но при одном условии – если Конституционный суд РФ даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям закона о Конституции. Давайте не забывать, мы ведь принимаем не новую Конституцию, а только вносим в нее значимые, но все-таки отдельные поправки», - отметил Владимир Путин.

В то же время глава государства посчитал нецелесообразным убирать из основного закона страны ограничения по количеству президентских сроков. «Считаю нецелесообразным убирать из Конституции ограничения по числу президентских сроков», - сказал он.

Днём 10 марта во время заседания Госдумы депутат от партии «Единая Россия» Валентина Терешкова предложила снять ограничение президентских сроков, чтобы действующий глава государства Владимир Путин, как и любой другой гражданин, имел право избираться на пост президента.

Конституционные изменения анонсировал президент РФ Владимир Путин в середине января. Голосование по поправкам запланировано на 22 апреля.