Украинская спецскорая забрала из Пскова пострадавшего в ДТП мужчину

17:40, 10 марта 2020, ПАИ

Украинская спецскорая забрала из Пскова пострадавшего в ДТП 13 февраля мужчину, сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по здравоохранению Псковской области. В момент транспортировки он находился в удовлетворительном состоянии.

ДТП с участием частного микроавтобуса Mercedes с украинскими номерами и большегрузного автомобиля Volvo произошло ночью на трассе Санкт-Петербург - Невель в Пустошкинском районе. Погибли восемь человек, двоих доставили в больницу. Один из пострадавших - гражданин Белоруссии (его выписали 15 февраля), другой - Украины.

Позднее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Украины. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства уголовное дело по факту ДТП.

Сотрудники правоохранительных органов в связи с происшествием возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Следователи назвали причиной ДТП небезопасную скорость движения, которую выбрал водитель микроавтобуса с украинскими номерами.