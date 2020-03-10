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Общество

Власти Псковской области и силовики обеспечат контроль за сохранностью туй возле памятника 6-й роте

Instagram Михаила Ведерникова

Власти Псковской области совместно с полицейскими и 76-дивизией ВДВ обеспечат контроль за сохранностью туй, высаженных рядом с памятником 6-й роте «Купол» в деревне Череха Псковского района. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram.

«Мы приложили максимум усилий, чтобы привести в порядок памятник «Купол» к 20-летию подвига 6-й роты, – рассказал губернатор. – Многое было сделано сверх плана, была приведена в порядок и благоустроена территория, чтобы всё было достойно памяти наших героев. Всего неделя прошла с памятной даты, и уже сейчас «мастера ландшафтного дизайна» выкопали 8 посаженных деревьев, видимо, для благоустройства своего двора, огорода или дачи. Радости эти туи им точно не принесут».

Instagram Михаила Ведерникова

Михаил Ведерников отметил, что туи высадят снова. «Однако параллельно сделаем всё необходимое, чтобы найти этих «садоводов», и чтобы вся Псковская область знала их в лицо. Большая просьба: если вы увидите, что у кого-то неожиданно появились туи – дайте нам знать, это может ускорить процесс», – добавил глава региона.

О том, что в ночь на 8 марта были украдены туи, высаженные вдоль забора военной части недалеко от памятника 6-й роте «Купол» в деревне Черёха Псковского района, сообщили очевидцы на сайте губернатора.

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