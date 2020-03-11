Дистанционные мошенники продолжают обманывать жителей Псковской области

12:43, 11 марта 2020, ПАИ

Дистанционные мошенники продолжают обманывать жителей Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, за последние дни мошенникам доверились жители Пскова, Бежаниц, Пыталово и Псковского района.

Так, 64-летняя женщина из-за действий «банковского служащего» лишилась 119 тысяч рублей. А 40-летний пскович не досчитался более 26 тысяч рублей в результате купли-продажи товара через один из сайтов в Сети.

Две жительницы Пыталово и Бежаниц из-за дистанционного мошенничества лишились в общей сложности более 60 тысяч рублей. Кроме того, неизвестный злоумышленник обманул пенсионерку из Псковского района, оформив на неё кредит на 354 тысячи рублей.

По всем фактам мошенничества проводится проверка в рамках возбужденных уголовных дел.