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Дистанционные мошенники продолжают обманывать жителей Псковской области

Дистанционные мошенники продолжают обманывать жителей Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, за последние дни мошенникам доверились жители Пскова, Бежаниц, Пыталово и Псковского района.

Так, 64-летняя женщина из-за действий «банковского служащего» лишилась 119 тысяч рублей. А 40-летний пскович не досчитался более 26 тысяч рублей в результате купли-продажи товара через один из сайтов в Сети.

Две жительницы Пыталово и Бежаниц из-за дистанционного мошенничества лишились в общей сложности более 60 тысяч рублей. Кроме того, неизвестный злоумышленник обманул пенсионерку из Псковского района, оформив на неё кредит на 354 тысячи рублей. 

По всем фактам мошенничества проводится проверка в рамках возбужденных уголовных дел.

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