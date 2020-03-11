В Псковской области внук признался в убийстве бабушки из-за денег

14:36, 11 марта 2020, ПАИ

20-летний житель деревни Рысино Локнянского района признался в убийстве своей бабушки из-за денег, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

7 марта молодой человек пришел в гости к престарелой бабушке и стал требовать деньги. Получив отказ, внук несколько раз ударил ее в область головы. Пожилая женщина умерла на месте от полученных травм. Испугавшись ответственности за убийство, молодой человек спрятал ее тело в подвале дома.

10 марта труп был обнаружен. Злоумышленника задержала полиция. В настоящее время проводится сбор доказательств в рамках возбужденного по факту убийства уголовного дела. Молодой человек дал признательные показания.