Учитель псковской гимназии: Необходимы новые формы работы с учениками для предотвращения конфликтов

15:09, 11 марта 2020, ПАИ

Для предотвращения конфликтных ситуаций псковские школы остро нуждаются в молодых кадрах, а также в новых формах работы с учениками. Об этом рассказала учитель физики Псковской инженерно-лингвистической гимназии Наталья Яникова во время пресс-конференции 11 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Учителя перегружены, учительский корпус нуждается в обновлении, нужны специалисты в области психологии», - добавила Наталья Яникова, отметив, что у учеников много прав, о которых они знают и легко говорят об этом.

Учитель физики от лица всех педагогов выразила надежду на то, что будет принят закон о статусе педагога и будет снята лишняя нагрузка в виде отчетностей и бумаг.

«Учителя вынуждены лавировать между учениками, выстраивать с каждым индивидуальное общение, - рассказала Наталья Яникова. – Спорные ситуации в школе решаются разговорами, вместе собираются ученики, педагоги и родители».

Кроме того, педагог рассказала об интересном опыте привлечения родителей в образовательный процесс, когда родители вместе с детьми выполняют поделки для благотворительной ярмарки.

«Время от времени приходится становиться психологом для коллег, которым иной раз достаточно просто хороших слов», - добавила Наталья Яникова.

Во время пресс-конференции заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов отметил, что причинами конфликтов в школах становится безнаказанность, которую чувствуют ученики, а также отсутствие выдержки у педагогов.