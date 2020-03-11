Поправки в Конституцию одобрил Совет Федерации

16:37, 11 марта 2020, ПАИ

Поправки в Конституцию одобрены Советом Федерации. Проголосовали «за» 160 сенаторов, против – 1, 3 воздержались, пишет РИА Новости.

«За прошедшие с момента принятия Конституции годы страна проделала значительный путь, появились новые вызовы и угрозы, и мы не можем не учитывать их в наших решениях», - рассказала спикер верхней палаты Валентина Матвиенко, отметив, что процесс конституционных преобразований был инициирован Владимиром Путиным своевременно.

Изменения посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня. Они закрепляют соцгарантии государства перед гражданами, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Помимо этого, поправки позволят действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.

Материалы будут переданы регионам, и если две трети проголосуют «за», то Владимир Путин подпишет документ.

Проголосовать за поправки в Конституцию 22 апреля 2020 года смогут все желающие старше 18 лет. Если больше половины пришедших на участки поддержат проект, то обновленная Конституцию вступит в силу со дня публикации итогов голосования.