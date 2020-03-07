Псковские спортсмены завоевали 17 медалей по итогам чемпионата СЗФО по ММА

17:33, 11 марта 2020, ПАИ

Псковские спортсмены стали обладателями 17 медалей по итогам чемпионата СЗФО по ММА. Чемпионат и Первенство СЗФО по смешанному боевому единоборству ММА проходил в Пскове.

Победой в командном зачете завершился бой для сборной команды Псковской области в старшей возрастной группе. На протяжении двух дней за золотые медали и путевки на чемпионат России боролись порядка 80 спортсменов, которые представляли регионы Северо-Запада: Псковскую, Новгородскую, Вологодскую, Ленинградскую, Мурманскую, Калининградскую области и Карелию.

По итогам были разыграны 18 комплектов наград. Псковские спортсмены получили 17 медалей, 9 из которых – высшего достоинства. Победителями Чемпионата и Первенства СЗФО стали: Валерий Каравайский, Эрик Худинян, Осман Мустафаев, Кирилл Эльдар Зейналов, Иван Веретенников, Евгений Никитенков, Себастьян Бабурин, Иван Визичканич и Василий Акимкин, все они будут представлять область и СЗФО на Чемпионате и Первенства России. Осман Мустафаев взял специальный приз «За лучший нокаут».

Фоторепортаж c открытия соревнований можно увидеть здесь>>>, а c финальных боев здесь>>>. Видео со встречи с чемпионом Европы и мира по ММА Рустамом Керимовым здесь >>>.