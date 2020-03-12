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Общество

«Черный четверг» предсказали эксперты из-за объявления пандемии коронавируса

12 марта фондовые рынки могут пережить «черный четверг» из-за объявленной накануне Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.

По его мнению, падение может оказаться рекордным. Он подчеркнул, что для экономике это грозит глобальным кризисом, который сложно будет сравнить со всеми предыдущими по масштабам.  

Глава люксембургского офиса консалтинговой KRK Group Никита Рябинин заявил, что американский фондовый рынок, при неблагополучном сценарии, может рухнуть на 35% от январских максимумов.

По мнению главного экономиста консалтинговой компании ПФ «Капитал» Евгения Надоршина, на биржах начнется массовая «распродажа», которая затронет и нефть. Эксперт заверил, что такая ситуация может привести к резкому падению цен на сырье — до $20 за баррель, а курс доллара может достичь при этом 75-80 рублей.

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