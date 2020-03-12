США вводят временный запрет на въезд из Европы из-за коронавируса
США закрывают на 30 дней пассажирское сообщение с Европой из-за глобальной эпидемии коронавируса COVID-19. Как пишет РБК со ссылкой на CNN, об этом заявил президент Дональд Трамп.
По его словам, исключение будет сделано только для граждан Великобритании и США, которые пройдут необходимые тесты на коронавирус.
«Новые правила вступят в силу в пятницу [13 марта — ПАИ], в полночь», - заявил президент США в ходе обращения к гражданам из Овального кабинета.
Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового коронавируса в мире.