Житель Латвии попытался протаранить пограничный пост в Псковской области
49-летний житель Латвии попытался на автомобиле протаранить пограничный пост в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного Пограничного управления ФСБ России.
Инцидент произошел 11 марта. Мужчина, управляя автомобилем Volkswagen, ехал из Эстонии в Россию. На высокой скорости он решил протаранить эстонский пограничный пост «Лухамаа» и российский пост «Шумилкино» (Печорский район).
Нарушителя задержали пограничники во взаимодействии с сотрудниками полиции, добавили в ведомстве.