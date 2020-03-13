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Убившего во время секса подругу мужчину будут судить в Пскове

В Псковской области перед судом предстанет 43-летний местный житель, который обвиняется в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, краже и насилии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

По версии следствия, в ночь на 3 марта 2019 года мужчина отдыхал со своей знакомой в бане. Удовлетворяя свою половую потребность, он причинил женщине бутылкой телесные повреждения, в результате которых она скончалась. После этого он спрятал тело за диваном и скрылся с места происшествия.

Кроме того, скрываясь от правоохранителей, мужчина незаконно проник в чужое жилище. А 2 ноября 2019 года он вместе с подельником совершил кражу металлоконструкций общим весом почти 200 килограммов, сдав их на металлолом.

13 декабря 2019 года обвиняемый увидел на дороге одиноко идущую малолетнюю девочку. Он повалил её на землю и совершил действия сексуального характера.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111, части 1 статьи 139, пункту «а» части 2 статьи 158 и пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ, которое направлено в суд для рассмотрения.

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