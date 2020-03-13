Автомобиль врезался в падающее дерево в Великих Луках

15:23, 13 марта 2020, ПАИ

Автомобиль Renault Logan врезался в падающее дерево в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожная авария произошла 13 марта около 7:25 у дома № 137б на Октябрьском проспекте. За рулем находился 62-летний трезвый водитель, который получил перелом плеча. Мужчину госпитализировали в великолукскую межрайонную больницу.

Дерево упало на проезжую часть в результате сильного порыва ветра. В ночь на 13 марта синоптики прогнозировали усиление ветра в южной части Псковской области.