Все регионы России поддержали закон о внесении поправок в Конституцию

15:53, 13 марта 2020, ПАИ

Законодательные собрания всех 85 регионов России поддержали предлагаемый закон об изменениях в Конституции страны, пишет ТАСС.

Необходимый минимум, позволяющий направить закон в Конституционный суд РФ для проверки не вступивших в силу положений, был достигнут 12 марта, когда его поддержали 57 регионов России.

12 марта абсолютным большинством поправки к Конституции России поддержали депутаты Псковского областного Собрания.

Общероссийское голосование по поправкам в основной закон страны запланировано на 22 апреля.