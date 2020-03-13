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Общество

Все регионы России поддержали закон о внесении поправок в Конституцию

Законодательные собрания всех 85 регионов России поддержали предлагаемый закон об изменениях в Конституции страны, пишет ТАСС.

Необходимый минимум, позволяющий направить закон в Конституционный суд РФ для проверки не вступивших в силу положений, был достигнут 12 марта, когда его поддержали 57 регионов России.

12 марта абсолютным большинством поправки к Конституции России поддержали депутаты Псковского областного Собрания.

Общероссийское голосование по поправкам в основной закон страны запланировано на 22 апреля.

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