ФОТОФАКТ: Сильный ветер повалил дерево на кладбище в Идрице

16:07, 13 марта 2020, ПАИ

Сильные порывы ветра повалили сосну на территории кладбища в поселке Идрица Себежского района 13 марта, сообщили Псковскому агентству информации очевидцы.

В администрации городского поселения «Идрица» корреспонденту ПАИ сообщили, что надгробия в результате падения дерева не пострадали. Ствол дерева погнул металлические оградки могил.

В настоящее время организованы мероприятия по распиливанию упавшего дерева и его вывозу с территории кладбища.

В ночь на 13 марта синоптики прогнозировали усиление ветра в южной части Псковской области. Во время непогоды автомобиль в Великих Луках врезался в падающее дерево.