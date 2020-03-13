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ФОТОФАКТ: Сильный ветер повалил дерево на кладбище в Идрице

Сильные порывы ветра повалили сосну на территории кладбища в поселке Идрица Себежского района 13 марта, сообщили Псковскому агентству информации очевидцы.

В администрации городского поселения «Идрица» корреспонденту ПАИ сообщили, что надгробия в результате падения дерева не пострадали. Ствол дерева погнул металлические оградки могил.

В настоящее время организованы мероприятия по распиливанию упавшего дерева и его вывозу с территории кладбища.

В ночь на 13 марта синоптики прогнозировали усиление ветра в южной части Псковской области. Во время непогоды автомобиль в Великих Луках врезался в падающее дерево.

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