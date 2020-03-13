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Более 10 преступлений в сфере незаконного оборота алкоголя выявили полицейские в Псковской области с начала года

Фото УМВД России по Псковской области

11 преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции выявили полицейские в Псковской области в январе и феврале 2020 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

8 уголовных дел уже направили в суд. По результатам их рассмотрения восемь злоумышленников привлекли к уголовной ответственности.

«В 2020 году сотрудники полиции продолжают работу по выявлению фактов реализации фальсифицированной и контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, пресечению каналов ее поставки и установлению лиц, причастных к противоправной деятельности», — подчеркнули в ведомстве.

В январе 2020 года в Пскове полицейские изъяли более 10 тысяч литров суррогатного алкоголя на общую сумму 5 млн рублей.

В прошлом году сотрудники органов внутренних дел выявили 988 административных правонарушений и 98 преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции. 78 уголовных дел данной категории были направлены в суд, 58 лиц привлечены к уголовной ответственности за незаконное распространение алкоголя.

По итогам проведенных мероприятий из незаконного оборота было изъято около 32 тысяч литров нелегального алкоголя.

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