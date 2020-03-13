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Общество

Президент Бразилии назвал фейком новости о своем заболевании

Президент Бразилии Жаир Болсонару призвал не верить фейковым новостям о его болезни. 13 марта издание Jornal O DIA и американский телеканал Fox News сообщили о наличии у главы государства коронавируса, пишет РБК. Такая информация появилась вслед за новостями об обнаружении у главы секретариата по общественным коммуникациям его администрации Фабио Вайнгартена коронавируса 2019-nCoV. В сопровождении главы секретариата делегация побывала в США встречалась с Дональдом Трампом.

Президент Бразилии на своей странице в Facebook сообщил подписчикам, что лабораторные исследования не выявили наличия вируса в его организме — результаты текста отрицательные.

Свыше 130 тысяч человек в десятках стран мира заразились коронавирусом. Впервые это заболевание было диагностировано в Китае в конце 2019 года. К настоящему моменту оно стало причиной смерти около 4,9 тысяч человек.

Медики настаивают, что основной мерой профилактики заболевания служит мытье рук, соблюдение личной гигиены. В случае появления симптомов простуды рекомендовано не выходить на работу и обратиться к медикам за помощью.

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