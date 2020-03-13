Президент Бразилии заразился коронавирусом

17:33, 13 марта 2020, ПАИ

Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом, сообщают местные СМИ.

Жаир Болсонару обратился к гражданам своей страны и рассказал, что его первые анализы на коронавирус оказались положительными.

Ранее президент Бразилии проходил обследование, так как в его окружении нашли заразившегося коронавирусом – инфекцию выявили у главы специального секретариата по коммуникациям Фабио Вайнгартена.

По последним данным, в России выявили 45 случаев заражения коронавирусной инфекцией, смертей нет. Всего в мире от заболевания умерли почти 5 тысяч человек. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.