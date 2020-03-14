0
12:36
Председатель правительства России утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом
09:15
Сотрудники ГИБДД спасли спящего мужчину из загоревшегося автомобиля в Пскове
22:40
Псковских студентов пригласили к участию в #титанчеллендж
18:25
Ситуацию с коронавирусом в Псковской области обсудим в ПАИ-live 16 марта
17:00
Инвестор готов построить экотехнопарк в Псковской области
16:48
Мастер-класс для псковских врачей провел хирург-онколог из Ленинградского областного онкодиспансера (ВИДЕО)
16:04
Интересы жителей Талабских островов будут отстаивать на законодательном уровне
Еще новости
Общество

Вызволенный из горящей машины пскович поблагодарил своих спасителей из ГИБДД

В Пскове местный житель поблагодарил инспекторов отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову — старшего лейтенанта полиции Романа Березкина и лейтенанта полиции Владислава Дмитриева за спасение его из горящего автомобиля.

Молодой человек выразил слова благодарности своим спасителям, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

  • Сотрудники ГИБДД спасли спящего мужчину из загоревшегося автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Сотрудники ГИБДД спасли спящего мужчину из загоревшегося автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Сотрудники ГИБДД спасли спящего мужчину из загоревшегося автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Сотрудники ГИБДД спасли спящего мужчину из загоревшегося автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Сотрудники ГИБДД спасли спящего мужчину из загоревшегося автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Сотрудники ГИБДД спасли спящего мужчину из загоревшегося автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Сотрудники ГИБДД спасли спящего мужчину из загоревшегося автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Сотрудники ГИБДД спасли спящего мужчину из загоревшегося автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Сотрудники ГИБДД спасли спящего мужчину из загоревшегося автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Сотрудники ГИБДД спасли спящего мужчину из загоревшегося автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Сотрудники ГИБДД спасли спящего мужчину из загоревшегося автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Сотрудники ГИБДД спасли спящего мужчину из загоревшегося автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Сотрудники ГИБДД спасли спящего мужчину из загоревшегося автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Сотрудники ГИБДД спасли спящего мужчину из загоревшегося автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Сотрудники ГИБДД спасли спящего мужчину из загоревшегося автомобиля в Пскове
    Фото: ПАИ

Возгорание машины произошло в ночь на 14 марта на Рижском проспекте у дома №64а. Мимо в этот момент проезжал экипаж ГИБДД. Заметив в автомобиле спящего человека, они оперативно вытащили его, осмотрели, и вызвали скорую помощь и пожарных. Оперативно приехавшие пожарные потушили машину, не дав огню перекинуться на соседние автомобили.

Именно эти дорожные полицейские 19 февраля 2020 года спасли двух человек из горящей квартиры на улице Металлистов в Пскове. Они поднялись на четвертый этаж дома №5, где произошёл пожар, и помогли выйти оттуда надышавшимся угарным газом 46-летнему мужчине и 59-летней женщине. Стражи порядка оказали им первую медицинскую помощь. Также Роман Березкин и Анатолий Гаврилюк вывели в безопасное место группу людей с пятого этажа, которые вследствие сильного задымления оказались отрезанными от выхода. Затем вместе с прибывшими патрульными экипажами ГИБДД и спасателями они эвакуировали около 30 других жильцов дома. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Председатель правительства России утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом
14 марта 2020
Председатель правительства России утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом
Сотрудники ГИБДД спасли спящего мужчину из загоревшегося автомобиля в Пскове
14 марта 2020
Сотрудники ГИБДД спасли спящего мужчину из загоревшегося автомобиля в Пскове
Псковских студентов пригласили к участию в #титанчеллендж
13 марта 2020
Псковских студентов пригласили к участию в #титанчеллендж
Ситуацию с коронавирусом в Псковской области обсудим в ПАИ-live 16 марта
13 марта 2020
Ситуацию с коронавирусом в Псковской области обсудим в ПАИ-live 16 марта
Инвестор готов построить экотехнопарк в Псковской области
13 марта 2020
Инвестор готов построить экотехнопарк в Псковской области 1
Мастер-класс для псковских врачей провел хирург-онколог из Ленинградского областного онкодиспансера (ВИДЕО)
13 марта 2020
Мастер-класс для псковских врачей провел хирург-онколог из Ленинградского областного онкодиспансера (ВИДЕО)
Интересы жителей Талабских островов будут отстаивать на законодательном уровне
13 марта 2020
Интересы жителей Талабских островов будут отстаивать на законодательном уровне
Запрет движения катеров вводится на водоемах Псковской области с 23 марта
13 марта 2020
Запрет движения катеров вводится на водоемах Псковской области с 23 марта

Идет загрузка...