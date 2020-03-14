Вызволенный из горящей машины пскович поблагодарил своих спасителей из ГИБДД

09:48, 14 марта 2020, ПАИ

В Пскове местный житель поблагодарил инспекторов отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову — старшего лейтенанта полиции Романа Березкина и лейтенанта полиции Владислава Дмитриева за спасение его из горящего автомобиля.

Молодой человек выразил слова благодарности своим спасителям, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





























Возгорание машины произошло в ночь на 14 марта на Рижском проспекте у дома №64а. Мимо в этот момент проезжал экипаж ГИБДД. Заметив в автомобиле спящего человека, они оперативно вытащили его, осмотрели, и вызвали скорую помощь и пожарных. Оперативно приехавшие пожарные потушили машину, не дав огню перекинуться на соседние автомобили.

Именно эти дорожные полицейские 19 февраля 2020 года спасли двух человек из горящей квартиры на улице Металлистов в Пскове. Они поднялись на четвертый этаж дома №5, где произошёл пожар, и помогли выйти оттуда надышавшимся угарным газом 46-летнему мужчине и 59-летней женщине. Стражи порядка оказали им первую медицинскую помощь. Также Роман Березкин и Анатолий Гаврилюк вывели в безопасное место группу людей с пятого этажа, которые вследствие сильного задымления оказались отрезанными от выхода. Затем вместе с прибывшими патрульными экипажами ГИБДД и спасателями они эвакуировали около 30 других жильцов дома.