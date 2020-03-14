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Общество

Псков участвует в проекте Союза русских ганзейских городов

Псков участвует в проекте Союза русских ганзейских городов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Речь идёт о публицистическом издании о русских ганзейских городах, которое создал Союз русских ганзейских городов. Планируется, что издание поможет составить целостное представление об историческом взаимодействии российских городов с Ганзейским союзом, и будет содействовать дальнейшему развитию ганзейского движения в России и за рубежом.

В частности, в издании будет представлена подробная информация об истории Пскова, о предпосылках оформления отношений между Ганзой и Псковом, о торговых отношениях, которые послужили фундаментом для развития экономики современной Европы.

С 11 по 13 июня текущего года в Великом Новгороде пройдут X Русские Ганзейские дни. I Русские Ганзейские дни также состоялись в Великом Новгороде в 2011 году. С тех пор право принимать у себя гостей переходит от одного русского города к другому. В 2020 году очередь снова дошла до Великого Новгорода.

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