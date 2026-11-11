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Общество

Жителей нескольких улиц в Великих Луках предупреждают об отключении воды

Водоснабжение отключат в ряде домов на улицах Ставского и Дворецкой в Великих Луках 12 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации со ссылкой на горводоканал.

Фото: ПАИ

Без воды могут остаться жители домов № 14/4, 14а, 15/6, 16, 17 (два здания с таким номером), 19, 21, 22 (два дома с таким номером), 24, 26, 28, 33/11, 35 и 37/11 на улице Ставского и корпуса № 2 дома № 13 на улице Дворецкой.

Отключение запланировано с 09:00 до окончания ремонта водопровода на улице Ставского, 19.

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