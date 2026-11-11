Суд защитил права печерянина, обманутого мошенниками

20:12, 11 ноября 2026, ПАИ

Житель Печор поддался влиянию мошенников и перевёл им деньги со своего банковского счёта. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В отношении неустановленного лица возбудили уголовное дело по признакам состава преступления по части 2 статьи 159 УК РФ. Местный житель, совершивший перевод 110 тысяч рублей, признан потерпевшим.

Суд пришёл к выводу, что деньги поступили ответчику без правоотношений либо обязательств между сторонами и вопреки воле истца (потерпевшего), и взыскал с ответчика в пользу жителя Печор неосновательное обогащение в размере 110 тысяч рублей и расходы на оплату госпошлины в доход местного бюджета.