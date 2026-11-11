Депутаты Заксобрания Псковской области приняли участие в сессиях муниципальных округов

19:57, 11 ноября 2026, ПАИ

Депутаты Законодательного Собрания Псковской области Дмитрий Быстров и Михаил Каратыш приняли участие в четырнадцатой сессии Собрания депутатов Пушкиногорского муниципального округа. В заседании также участвовала глава округа Оксана Филиппова, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

В повестку вошли важные вопросы финансового и организационного развития муниципалитета. Одними из ключевых решений стали утверждение положения о бюджетном процессе и создание муниципального дорожного фонда.

«От того, насколько грамотно выстроен бюджетный процесс, зависит решение многих повседневных задач муниципалитета. Создание дорожного фонда – важный шаг к системной работе по ремонту и содержанию дорог. Необходимо, чтобы бюджетные средства расходовались прозрачно и приносили конкретную пользу жителям», – отметил Дмитрий Быстров.

Также депутаты внесли изменения в Устав округа и утвердили официальные символы муниципалитета – герб и флаг.

«Герб и флаг – это не просто официальные символы. В них отражаются история, традиции и уникальность территории. Они помогают сохранить связь поколений, формируют чувство общности и гордости за свою малую родину. Важно, чтобы жители, особенно молодёжь, знали и ценили символы родного края», – подчеркнул Михаил Каратыш.

Депутат Законодательного Собрания Дарья Козьякова приняла участие в двенадцатой сессии Собрания депутатов Себежского муниципального округа. Среди рассмотренных вопросов особое внимание было уделено кадровой ситуации в Себежской средней школе: учреждению не хватает учителя математики для 8–9-х классов.

«Ситуация требует незамедлительного решения. Сегодня в школе нет учителя математики для двух выпускных классов, и это создаёт серьёзный риск для получения ребятами полноценного образования и аттестатов. Администрация школы уже приняла все возможные меры, но без дополнительной поддержки проблему не решить. Я намерена обратиться в региональное министерство образования, чтобы совместно найти выход из сложившейся ситуации», – отметила Дарья Козьякова.

Участие депутатов регионального парламента в работе муниципальных представительных органов помогает поддерживать постоянный диалог с местными коллегами, своевременно выявлять проблемы и совместно искать решения, важные для жителей округов.