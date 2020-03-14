14 новых случаев коронавируса выявили в России

19:31, 14 марта 2020, ПАИ

В России за последние сутки зарегистрированы 14 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Так, в Москве были зафиксированы девять новых больных коронавирусом, ещё двое – в Кемеровской области, и по одному – в Санкт-Петербурге, Московской и Калининградской областях. Оперативный штаб уточняет, что все зараженные инфекцией граждане за последнее время посещали страны, где зафиксированы вспышки коронавируса.

По последним данным, всего в России на 14 марта зарегистрированы 59 случаев коронавируса, смертей нет. Всего в мире от заболевания умерли более 5 тысяч человек. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.